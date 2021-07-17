На фронте: россияне 5 раз обстреляли украинцев, есть раненый
По состоянию на 7:00 утра, 17 июля 2021 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в течение нынешних суток
Перечень мест обстрела приведены в утреннем фронтовом возведении , рассказывает Еспресо.TV .
Речь идет о следующих населенных пунктах:
Чермалык - противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия,
Водяное (Приазовье) - оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров,
Широкино - российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра,
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Павлополь - враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра,
Старогнатовка - вооруженные формирования Российской-Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - детализирует пресс-служба Операции Объединенных сил.
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"На обстрелы противника была предоставлена адекватный ответ", - уверяют украинские военные.
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