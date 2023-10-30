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На фронте произошло около 60 боеприкосновений, РФ пытается оцепить Авдеевку, - Генштаб

30 октября, 2023 понедельник
07:43
Война с Россией

В течение суток российская армия не оставляла попыток окружить Авдеевку в Донецкой области, однако Силы обороны держат оборону на этом направлении. Всего на фронте произошло 60 боевых столкновений

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ночью россияне атаковали Украину "шахедами": ПВО сбила все враждебные цели

Всего враг нанес 1 ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, в ночь на 30 октября, россияне нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила все 12 вражеских "шахедов".

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новоселовка, Верхнекаменское, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли более 20 ударов по районам скопления окупантов.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.

  • В ночь на 30 октября россияне ударили по жилому сектору центра Херсона, в результате чего в одной из многоэтажек произошел пожар. Один человек погиб, трое ранены.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
потери окуппантов
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