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На фронте произошло более 40 боевых столкновений в сутки, на востоке Украины продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

20 июня, 2023 вторник
07:10
Война с Россией

За прошедшие сутки, 19 июня, российская армия атаковала Украину 4 "калибрами" и 4 "шахедами", все цели уничтожила наша противовоздушная оборона

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российская армия и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 столкновений.

За сутки россияне нанесли более 45 авиаударов и совершили до 70 обстрелов из РСЗО по Украине

За прошедшие сутки, враг применил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131. Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 ударов с воздуха, обстрелял около 70 раз из реактивных залповых установок украинские позиции и населенные пункты. Пострадало мирное население.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Прогрес, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачи, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Зибино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия нанесла авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное, Кисловка, Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении войска врага проводили наступательные действия по направлениям Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, без успеха. Нанесли авиационный удар по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил бесполезное наступление в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска провели безрезультатные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершили артобстрелы районов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Около двух последних РФ нанесла авиаудары. В то же время, осуществила артобстрелы вблизи населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступление в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеские войска обороняются. Противник нанес авиаудары вблизи Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис и Софиевка Херсонской области.

ВСУ поразили районы сосредоточения, пункты управления и 2 важных объекта оккупантов

В сутки украинская военная авиация нанесла 15 ударов по местам расположения вражеских сил.

За это же время ракетные и артиллерийские подразделения уничтожили 3 штаба противника, 10 мест развертывания его техники и бойцов, 2 склада с боеприпасами, 1 склад с горючим и смазочными маслами, 15 артиллерийских батарей на огневых рубежах, 3 средства ПВО и еще 2 важных цели.

  • Также на ночь 20 июня российское войско нанесло очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Украинскому ПВО удалось сбить 28 "шахедов".
Луганщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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