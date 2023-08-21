Об этом 21 августа в утренней сводке отчитывается Генштаб ВСУ.

Между Силами обороны Украины и российским войском за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар западнее Николаевки, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении захватническая армия нанесла авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Велетенское, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне нанесли 29 авиаударов и совершили 43 обстрела из РСЗО по Украине

Так, за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили пункт управления оккупантов и 3 артиллерийских средства на огневых позициях

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях россиян.