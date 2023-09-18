На фронте произошло более 20 боесоприкосновений, около 10 атак врага ВСУ отразили в районе Марьинки, - Генштаб
За сутки, 18 сентября, произошло более 20 боевых столкновений на основных направлениях фронта, почти 10 атак врага ВСУ отбили в районе Марьинки
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника
В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств и пункт управления противника.
За ночь украинская ПВО уничтожила 18 из 24 вражеских "шахедов", которыми враг атаковал Украину
Силами и средствами Воздушных сил были уничтожены все 17 крылатых ракет, которыми враг обстрелял нашу страну.
В течение суток враг нанес 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оперативная ситуация по направлениям:
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Николаевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тоненькое, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись такие населенные пункты: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Казацкое, Никольское и Томина Балка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о прорыве линии обороны оккупантов в районе Бахмута.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное