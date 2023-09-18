На фронте произошло более 20 боесоприкосновений, около 10 атак врага ВСУ отразили в районе Марьинки, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств и пункт управления противника.

За ночь украинская ПВО уничтожила 18 из 24 вражеских "шахедов", которыми враг атаковал Украину

Силами и средствами Воздушных сил были уничтожены все 17 крылатых ракет, которыми враг обстрелял нашу страну.

В течение суток враг нанес 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Николаевка Донецкой области.

противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Николаевка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тоненькое, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тоненькое, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись такие населенные пункты: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись такие населенные пункты: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

враг нанес авиационные удары неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Пятихатки, Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Казацкое, Никольское и Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.