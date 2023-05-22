Об этом в утренней сводке 22 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта.

В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.

Россияне сократили до 10 дней срок подготовки солдат из числа осужденных

Так, на фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области.

Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около 1000 человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

Россия нанесла 6 ракетных и 52 авиационных удара по Украине в течение суток

Российские оккупанты в эти сутки, 22 мая, нанесли массированный ракетно-авиационный удар, информация будет опубликована после уточнения.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, враг снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием.

"Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны Российской Федерации", – комментирует Генштаб.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы.

За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогрес, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запсилье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение.

В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имели.

Нанесли авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются.

За прошедшие сутки безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел.

Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского.

В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают отражение атак войск РФ в районе Марьинки.

Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил.

Задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях российское войско обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

За прошедшие сутки нанесло авиационных ударов по Новоданиловке и Степному Запорожской области и Станиславу и Кизомысу в Херсонской области, а также обстреляло населенные пункты Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомис в Херсонской области.

ВСУ поразили 2 пункта управления, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 2 склада боеприпасов россиян

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Кроме того, уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.