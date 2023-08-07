На фронте произошло 28 боестолкновений, РФ нанесла 2 ракетных и 33 авиаудара, - Генштаб
За сутки оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 2 ракетных и 33 авиационных удара, убив и ранив мирных жителей Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, за сутки произошло около 28 боевых столкновений Сил обороны Украины с врагом.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась.
На Сиверском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии более 25 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Хреновка на Черниговщине, Басовка, Степок, Павловка на Сумщине, Уды, Охримовка и Нескучное на Харьковщине.
На Купянском направлении ВСУ успешно отразили атаки захватчиков в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского в Луганской области.
В Харьковской области оккупанты нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеривки, из артиллерии и минометов обстреляли более 10 населенных пунктов, среди них Дворична, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой.
На Лиманском направлении враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался наступать в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василивка, Марково и Часов Яр.
На Авдеевском направлении ВСУ под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии успешно отразили атаки окупантов в районе Авдеевки. Захватчики обстреляли из артиллерии Невельское, Новобахмутовку, Авдеевку, Северное, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают удерживать российское наступление в районе Марьинки. Там же захватчики нанесли авиаудар. Из артиллерии враг обстрелял Красногоровку, Гстре, Георгиевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиаудару в районе Отрадного Донецкой области, а из артиллерии обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку, Благодатное, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Роботиного Запорожской области, а в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова противник нанес авиаудары. Из артиллерии оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Новодаровку, Левадное, Комышеваху, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиаудар в районе Одрадокаменки, а из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Ольговку, Садовое, Херсон и Кизомыс.
Наступление ВСУ
ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 7 августа 2023 года Россия потеряла в войне с Украиной более 250 тыс. военных .
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