На фронте произошло 25 боеприкосновений, ВСУ отразили 11 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба за 22 сентября.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений

Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

От ракетных ударов пострадало мирное население села Юрковка, Запорожской области и город Кременчуг, Полтавской области. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Оперативная ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Враг продолжает обстрелы населённых пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Прогресс, Янжуловка Черниговской области; Ободья, Кондратовка, Миропольское, Степок, Покровка, Пожня Сумской области и Огурцово, Плетеновка, Чугуновка, Бологовка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Враг продолжает обстрелы населённых пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Прогресс, Янжуловка Черниговской области; Ободья, Кондратовка, Миропольское, Степок, Покровка, Пожня Сумской области и Огурцово, Плетеновка, Чугуновка, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Фиголовка, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

противник нанес авиационный удар возле Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Фиголовка, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Копанки, Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Переездное, Федоровка Донецкой области.

авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Копанки, Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Переездное, Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационных ударов неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Дилиевка Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационных ударов неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Дилиевка Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки, Марьинки, Парасковеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Острое, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки, Марьинки, Парасковеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Острое, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Водяного и Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары вблизи Водяного и Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобково Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобково Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Херсон, Никольское, Садовое, Зеленовка, Чернобаевка Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В городе Токмак , Запорожской области местное население продолжает страдать от действий военнослужащих российских оккупационных войск, которые из-за задержки денежного довольствия и нехватки продуктов питания занимаются массовыми кражами. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.