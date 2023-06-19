Об этом в утреннем своде 19 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

Так, в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

ВСУ сбили российский вертолет и поразили 2 пункта управления и районы скопления оккупантов

Авиация сил обороны за 18 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поразила один зенитно-ракетный комплекс врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.

Также украинским защитникам удалось уничтожить вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БПЛА типа Shahed и 7 разведывательных дронов.

Россия нанесла 59 авиаударов и совершила более 100 обстрелов из РСЗО по Украине в течение суток

За сутки противник нанес 59 авиационных ударов и совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.

Сегодня ночью, 19 июня, Российская Федерация нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Огирцево, Бударки и Веселое Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Приволье, Будивельное, Белокопытово, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Екатериновка, Ободы, Писаревка, Запсилья, Степное, Искрисковщина, Гирине, Бахмач, Поповка, Киндратовка, Степное, Писаровка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаровка, Гурьев Казачок, Ветеринарне, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукъянцы, Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области. Артиллерийским и минометные обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Спорного, успеха не имели.

Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное Раздолевка и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении российское войско нанесло авиационный удар возле города Авдеевка.

Совершило артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.

В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ проводила наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имела.

Нанесла авиационные удары в районах Благодатного, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Совершила обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой области; Левадного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова Запорожской области и Казацкого Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпилское, Орехов, Лобковое, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Виривка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.