На фронте произошло 15 боетолкновений, ВСУ отразили 9 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные продолжают наступать на юге и востоке. В частности, в районе Вербового Запорожской области Силы обороны вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на новых рубежах.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

В течение суток произошло 15 боевых столкновений. Россия нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны было уничтожено 14 из 15 "шахедов".

Враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Оперативная ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы врага совершены по более чем 20 населенным пунктам, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запсилье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополи Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы врага совершены по более чем 20 населенным пунктам, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запсилье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополи Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюкивка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюкивка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны удачно держат оборону на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новобахмутовка, Степное, Тоненьке, Первомайское Донецкой области.

Силы обороны удачно держат оборону на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новобахмутовка, Степное, Тоненьке, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Ктериновка Донецкой области.

в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Ктериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Червоное, Зализнычное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Червоное, Зализнычное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Козацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам Херсонской области, среди них Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаривка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.