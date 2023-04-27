На фронте произошел конфликт между двумя частными военными структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
Экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель Виктор Ягун отметил, что в России началась дефрагментация силового блока на маленькие островки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Появилась информация о конфликте на фронте между двумя частными военными структурами, существование которых юридически запрещено в России, между ЧВК Вагнера и так называемой компанией "Поток", которая создана за деньги Газпрома. Таких военных компаний в России становится все больше", - заметил Ягун.
По словам экс-замглавы СБУ, начинается дефрагментация не только силового блока, но и общества и власти РФ.
"Аксенов сделал себе компанию в Крыму. Каждый губернатор и российские олигархи тоже пытаются сделать какую-нибудь охранную фирму с автоматами. Это означает дефрагментацию силового блока на маленькие островки", - подчеркнул Ягун.
- Владелец российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил , что отныне его бойцы не будут брать в плен защитников Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.98
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное