Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Появилась информация о конфликте на фронте между двумя частными военными структурами, существование которых юридически запрещено в России, между ЧВК Вагнера и так называемой компанией "Поток", которая создана за деньги Газпрома. Таких военных компаний в России становится все больше", - заметил Ягун.

По словам экс-замглавы СБУ, начинается дефрагментация не только силового блока, но и общества и власти РФ.

"Аксенов сделал себе компанию в Крыму. Каждый губернатор и российские олигархи тоже пытаются сделать какую-нибудь охранную фирму с автоматами. Это означает дефрагментацию силового блока на маленькие островки", - подчеркнул Ягун.