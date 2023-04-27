Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На фронте произошел конфликт между двумя частными военными структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
Эксклюзив

На фронте произошел конфликт между двумя частными военными структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун

27 апреля, 2023 четверг
12:23
Война с Россией

Экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель Виктор Ягун отметил, что в России началась дефрагментация силового блока на маленькие островки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Появилась информация о конфликте на фронте между двумя частными военными структурами, существование которых юридически запрещено в России, между ЧВК Вагнера и так называемой компанией "Поток", которая создана за деньги Газпрома. Таких военных компаний в России становится все больше", - заметил Ягун.

По словам экс-замглавы СБУ, начинается дефрагментация не только силового блока, но и общества и власти РФ.

"Аксенов сделал себе компанию в Крыму. Каждый губернатор и российские олигархи тоже пытаются сделать какую-нибудь охранную фирму с автоматами. Это означает дефрагментацию силового блока на маленькие островки", - подчеркнул Ягун.

  • Владелец российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил , что отныне его бойцы не будут брать в плен защитников Украины
Новости
Крым
Вагнергейт
Военные новости
Читайте также:
соняшникова олія
26 апреля, 2023 среда
Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла из Украины
Василь Ломаченко
26 апреля, 2023 среда
MEGOGO отказался от трансляции следующего боя Ломаченко
Марія Захарова
26 апреля, 2023 среда
В МИД РФ отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 37.98
  • EUR
    Покупка 40.91
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
14:01
OPINION
Китай попытается навредить украинскому контрнаступлению?
12:31
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина
12:26
В Украине подтоплены 704 домохозяйства и 98 домов
12:25
Раненый на Антоновском мосту итальянский журналист проигнорировал предостережение ВСУ
12:24
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки обстреляли дома, школу, убили трех человек, ранили четверых
12:20
Россиянин признал убийства украинских военнопленных после допросов, - перехват СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаева
"Россияне имели информацию об аэродроме Канатово до полномасштабного вторжения": журналистка Данилюк-Ярмолаева о деле Червинского
12:05
Украина является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию, - Globsec
12:02
OPINION
Тотемы, политика и ревность
11:38
Самый старый осужденный за преступления во время Холокоста умер в возрасте 102 лет
11:37
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Чего на самом деле хочет Китай. И кто такой голубь мира между Украиной и РФ Ли Хуэй
11:32
"Был без бронежилета, но в жилете с надписью "Пресса": в ИМИ рассказали подробности гибели Богдана Битика
11:22
Обновлено
Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 24 единиц
11:17
Эксклюзив
В Уголовном кодексе Беларуси появилась статья о сознательном переходе на сторону противника, - основатель "Белого легиона"
11:11
Обновлено
В Украине возобновят работу 35 комплексов фиксации автонарушений. Адреса
11:07
Эксклюзив
Разговор Си Цзиньпина с Зеленским могло стимулировать заявление китайского посла о суверенитете постсоветских республик, - эксперт-международник Осипенко
11:03
В Харьковской области россияне пытаются вести фейковое радиовещание "Слобожанское FM"
10:57
Уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см
10:40
Двое погибших и 26 разрушенных объектов за сутки: РФ обстреляла Запорожскую область
10:32
Прямые предки короля Чарльза имели рабовладельческие плантации, - The Guardian
10:31
Эксклюзив
На оккупированных территориях гумпомощь от МККК попадает вместо пленных к коллаборантам, - экс-политзаключенный Кремля Сущенко
10:28
Передавал данные о размещении ВСУ: в деоккупированном Лимане задержали вражеского информатора
10:22
Эксклюзив
Около половины работников ЗАЭС вынуждены были получить российские паспорта, - заммэра Энергодара
10:10
Российские войска обустроили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС, - британская разведка
10:02
OPINION
США готовят для Путина смирительную рубашку
10:00
Инфографика
Курс валют на 27 апреля: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро
09:53
Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было
09:47
От "зубов дракона" до обустройства блиндажей: в Мариуполе оккупанты обустраивают укрепления, - Андрющенко
09:46
Instagram
Марк Цукерберг: после запуска Reels на основе искусственного интеллекта пользователи проводили на 24% больше времени в Instagram
09:41
Около 20 приходов за ночь: россияне обстреляли приграничье Сумщины
09:41
РФ обстреляла Липцы в Харьковской области: есть попадания в жилую застройку
09:34
В лесу на севере Польши обнаружили обломки военного объекта, вероятно, ракеты "воздух – земля", – СМИ
09:27
Обновлено
В Мелитополе сработала взрывчатка: коллаборант из оккупационной полиции скончался в больнице, - мэр
09:22
Гуменюк рассказала о тактике россиян об обмане украинской ПВО
09:14
Эксклюзив
Герои Украины. "Мне говорили: крейзи мэн, – а я объяснял, что из Украины", – военнослужащий Роман Кашпур о марафоне и войне на протезе
09:13
Количество пострадавших детей в результате военных действий в Украине увеличилось до 951
09:06
Резников убежден, что Украина "добьет" вопрос об истребителях для ВСУ
09:06
Эксклюзив
Поставил телевизор и Starlink: владелец последнего магазина в Авдеевке дал местным возможность смотреть украинские новости, - начальник МВА Барабаш
09:06
Обновлено
РФ била по Николаеву "калибрами" с Черного моря: один человек погиб, 23 ранены, среди них ребенок
08:54
Обстрелы Харьковщины: повреждены дома, предприятие и пожарно-спасательная часть
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV