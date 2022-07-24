На фронте погибла военная из Кременчуга
На войне 18 июля погибла украинская защитница из Кременчуга Кристина Зосимова
Об этом со ссылкой на фейсбук-группу "АТО. Социальное сопровождение. Кременчугская городская территориальная громада" пишет Кременчуг оперативный.
"Кристина была солдатом и пошла на военную службу по контракту. Имела статус УБД. Погибла во время военной агрессии Российской Федерацией против Украины в результате боевого столкновения с противником при защите Родины, проявив стойкость. Осталась мать", - говорится в сообщении.
Военную похоронят 25 июля. В 11:00 с ней попрощаются в Кременчугском городском Дворце культуры, в 12:00 - в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 состоятся выезд на Свиштовское кладбище и прощание на Аллее Памяти.
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