Об этом со ссылкой на фейсбук-группу "АТО. Социальное сопровождение. Кременчугская городская территориальная громада" пишет Кременчуг оперативный.

"Кристина была солдатом и пошла на военную службу по контракту. Имела статус УБД. Погибла во время военной агрессии Российской Федерацией против Украины в результате боевого столкновения с противником при защите Родины, проявив стойкость. Осталась мать", - говорится в сообщении.

Военную похоронят 25 июля. В 11:00 с ней попрощаются в Кременчугском городском Дворце культуры, в 12:00 - в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 состоятся выезд на Свиштовское кладбище и прощание на Аллее Памяти.

Ранее писали, что на Востоке Украины погиб известный польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны.

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