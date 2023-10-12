На фронте погиб воспитанник киевского "Динамо"
На войне с Россией погиб воспитанник футбольного клуба "Динамо" Александр Щетинин
Об этом написал официальный сайт "Динамо" .
В клубе сообщили, что Александр Щетинин погиб 29 сентября в Запорожском направлении.
"Александр Щетинин из Вышгорода родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо", - написали в столичном клубе.
- В июле 2022 года стало известно, что под Бахмутом на войне погиб бывший футболист "Динамо" Сергей Баланчук .
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