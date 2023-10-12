На фронте погиб воспитанник киевского "Динамо"

Об этом написал официальный сайт "Динамо" .

В клубе сообщили, что Александр Щетинин погиб 29 сентября в Запорожском направлении.

"Александр Щетинин из Вышгорода родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо", - написали в столичном клубе.