На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)
В боях за Украину погиб защитник Даниил Ляшук с позывным Моджахед: гражданин Беларуси с 2014 года воевал против России
Об этом говорится в его личном канале в телеграме.
"К сожалению, мы вынуждены известить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб, как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", - отметили авторы.
В тексте также указана просьба к власти предоставить Даниилу Ляшуку посмертно гражданство Украины и звание Героя Украины.
Волонтер и блогер Игорь Лаченков в своем телеграм-канале также призвал предоставить Даниилу гражданство:
"Все, кто тебя знал, знают, что ты был очень добрым, отважным и искренним человеком с честью. Ты был настоящим воином, несмотря на два тяжелых ранения за время полномасштабной, ты снова вернулся на передовую. Ты мне всегда говорил, что самое страшное для тебя – это выпасть из строя. Сейчас ты в нем навечно", - написал он.
Справка:
Даниил Ляшук - гражданин Беларуси, который с начала российской вооруженной агрессии в 2014 году приехал в Украину и вступил во вновь сформированный батальон "Торнадо". В 2015 году в Генпрокуратуре установили, что бойцы "Торнадо" в Луганской области похищали людей, насиловали, убивали и мародерствовали. Роту расформировали, экс-бойцов "Торнадо" осудили на 5–11 лет с лишением военного звания . Их обвиняли в насилии и пытках.
В 2015 году во время арестов Моджахед скрылся, однако в сентябре его задержали: военный прокурор Анатолий Матиос назвал его "самым опасным и жестоким из всех подозреваемых бойцов роты "Торнадо" .
В апреле 2017 года все торнадовцы были признаны виновными, Даниил Ляшук был приговорен к 10 годам тюрьмы. На свободе он оказался в 2021 году, ведь на всех торнадовцев распространялся "закон Савченко", считавший день пребывания в тюрьме за два.
С первых месяцев полномасштабного вторжения Даниил Ляшук воевал на фронте, в BBC сообщали , что он был ранен, когда доставлял в свое подразделение захваченного в плен российского военного.
- В ночь на 31 марта от полученных травм в бою в госпитале скончался член исполкома Ивано-Франковского городского совета, известный боксер Виталий Меринов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное