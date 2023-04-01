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На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)

1 апреля, 2023 суббота
16:16
война с Россией

В боях за Украину погиб защитник Даниил Ляшук с позывным Моджахед: гражданин Беларуси с 2014 года воевал против России

Об этом говорится в его личном канале в телеграме.

"К сожалению, мы вынуждены известить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб, как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", - отметили авторы.

В тексте также указана просьба к власти предоставить Даниилу Ляшуку посмертно гражданство Украины и звание Героя Украины.

Волонтер и блогер Игорь Лаченков в своем телеграм-канале также призвал предоставить Даниилу гражданство:

"Все, кто тебя знал, знают, что ты был очень добрым, отважным и искренним человеком с честью. Ты был настоящим воином, несмотря на два тяжелых ранения за время полномасштабной, ты снова вернулся на передовую. Ты мне всегда говорил, что самое страшное для тебя – это выпасть из строя. Сейчас ты в нем навечно", - написал он.

Справка:

Даниил Ляшук - гражданин Беларуси, который с начала российской вооруженной агрессии в 2014 году приехал в Украину и вступил во вновь сформированный батальон "Торнадо". В 2015 году в Генпрокуратуре установили, что бойцы "Торнадо" в Луганской области похищали людей, насиловали, убивали и мародерствовали. Роту расформировали, экс-бойцов "Торнадо" осудили на 5–11 лет с лишением военного звания . Их обвиняли в насилии и пытках.

В 2015 году во время арестов Моджахед скрылся, однако в сентябре его задержали: военный прокурор Анатолий Матиос назвал его "самым опасным и жестоким из всех подозреваемых бойцов роты "Торнадо" .

В апреле 2017 года все торнадовцы были признаны виновными, Даниил Ляшук был приговорен к 10 годам тюрьмы. На свободе он оказался в 2021 году, ведь на всех торнадовцев распространялся "закон Савченко", считавший день пребывания в тюрьме за два.

С первых месяцев полномасштабного вторжения Даниил Ляшук воевал на фронте, в BBC сообщали , что он был ранен, когда доставлял в свое подразделение захваченного в плен российского военного.

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