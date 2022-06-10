Об этом в соцсети Facebook сообщил его друг Михаил Макарук, а также другие друзья.

"Сегодня у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер... Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомнил навсегда как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке… И мы освободим твою Родину на Запорожье", – написал Макарук.

"Первое военное реалити "РекрутUA". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, потом Десанты, потом морпехи. Ты много сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на тв. Но 24 февраля ты выбрал другой путь. Заменил камеру на оружие и пошел воевать…" – написала о нем журналистка Яна Холодна

Справочно. Алексей Чубашев – военный журналист. В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, в 2010-м – на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первая ротация в район проведения АТО – в 2015 году. В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут".

28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас. После увольнения развивал собственные проекты.

24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.

У погибшего осталась жена, дочь и родившийся в марте сын.

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