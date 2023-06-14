Об этом информирует пресс-служба .

"Жгучая боль и горькая скорбь. Трудно принять и поверить. Денис был искренним, доброжелательным, ответственным, множество открытий и достижений ждало бы его, если бы не жестокая война", - говорится в заявлении.

Выпускник кафедры археологии Могилянки Денис Борисов исследовал историю жизненного пути и быт жителей Митрополичьего дома Софийского монастыря.

Сотрудники заповедника рассказывают, что он принимал участие в научных мероприятиях, помогал оборудовать Митрополичий дом, организовывал экскурсии, лекции и выставки. Перед тем, как Дениса вызвали в военкомат, его назначили начальником музея "Кирилловская церковь".

Фото: Национальный заповедник "София Киевская"

В комментариях коллега Ирина Марголина вспоминает искренность, доброту и радушие мужчины.

"Молодой, упорный, активно, с воодушевлением взялся за работу, в новой для него, части Софийского заповедника. Однако, Родина призвала встать на ее защиту и он ушел. Ужасно, что гибнут наши мужчины, а когда гибнут такие молодые, которые должны были для Украины сделать много хорошего, научного, настоящего это горько, это недопустимо, это трагично", - написала Ирина.

Фото: Национальный заповедник "София Киевская"

Родители Дениса выразили благодарность коллективу Софии Киевской.

"Благодарим весь дружеский коллектив заповедника за поддержку, за то, что приняли Дениса в свою дружескую семью, способствовали развитию его научных достижений, создавали комфортные условия для труда, что наша боль стала частицей и вашей скорби. Мы благодарны коллективу за финансовую и моральную поддержку во время военной службы Дениса", - написали Вадим и Татьяна Борисовы.

У военного осталась жена, детей у супругов еще не было.