На фронте погиб румынский доброволец, воевавший за Украину

Об этом пишет RJ.

Отмечается, что Виттман пошел добровольцем год назад, до этого он 5 лет проходил специальные подготовительные тренировки. В Украине он познакомился со своей любимой Иванной.

"Ты отдал свою жизнь за Украину, за войну, которая не должна была быть твоей, но ты был здесь, чтобы у нас было будущее", - написала она в соцсетях.

"Он хотел творить справедливость, творить добро в этом мире. После окончания контракта в Легионе так случайно началась война в Украине. Поскольку у него уже был опыт, он шел помогать простым людям, детям, старикам", – рассказала подруга погибшего Рената Замбори.

По словам представителей боевой группы Getica, состоящей из румыноязычных бойцов в Украине, Рудольф Виттманн является первым гражданином Румынии, погибшим в войне России против Украины.