На фронте погиб румынский доброволец, воевавший за Украину
В Украине на фронте погиб воин Интернационального батальона из Румынии, 27-летний Рудольф Виттман
Об этом пишет RJ.
Отмечается, что Виттман пошел добровольцем год назад, до этого он 5 лет проходил специальные подготовительные тренировки. В Украине он познакомился со своей любимой Иванной.
"Ты отдал свою жизнь за Украину, за войну, которая не должна была быть твоей, но ты был здесь, чтобы у нас было будущее", - написала она в соцсетях.
"Он хотел творить справедливость, творить добро в этом мире. После окончания контракта в Легионе так случайно началась война в Украине. Поскольку у него уже был опыт, он шел помогать простым людям, детям, старикам", – рассказала подруга погибшего Рената Замбори.
По словам представителей боевой группы Getica, состоящей из румыноязычных бойцов в Украине, Рудольф Виттманн является первым гражданином Румынии, погибшим в войне России против Украины.
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