На фронте погиб российский полковник Кондрашкин, – офицер ВСУ Штефан

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и заместитель председателя Росгвардии в "ДНР" Александр Ходаковский .

"Пока мы воевали бок о бок, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели", - написал оккупант Ходаковский.

Известно, что 31 Ульяновская десантно-штурмовая бригада принимала участие в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году, а также в боях за Гостомель в 2022 году.