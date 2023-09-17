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Главная Война с Россией На фронте погиб российский полковник Кондрашкин, – офицер ВСУ Штефан

На фронте погиб российский полковник Кондрашкин, – офицер ВСУ Штефан

17 сентября, 2023 воскресенье
23:04
Война с Россией

На войне против Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Андрей Кондрашкин "Дунай"

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и заместитель председателя Росгвардии в "ДНР" Александр Ходаковский .

"Пока мы воевали бок о бок, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели", - написал оккупант Ходаковский.

Известно, что 31 Ульяновская десантно-штурмовая бригада принимала участие в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году, а также в боях за Гостомель в 2022 году.

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російська армія
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