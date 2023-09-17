На фронте погиб российский полковник Кондрашкин, – офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Андрей Кондрашкин "Дунай"
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и заместитель председателя Росгвардии в "ДНР" Александр Ходаковский .
"Пока мы воевали бок о бок, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели", - написал оккупант Ходаковский.
Известно, что 31 Ульяновская десантно-штурмовая бригада принимала участие в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году, а также в боях за Гостомель в 2022 году.
- 16 августа стало известно, что в Москве скончался бывший командующий войсками восточного военного округа и эксзамминистра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.
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