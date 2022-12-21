Об этом сообщил заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода" .

"Афанасьев Геннадий Сергеевич, позывной "Тор". Погиб в Луганской области под Белогоровкой", - сказал Чийгоз.

Нардеп уточнил, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады.

Информацию о гибели Афанасьева подтвердила его жена Людмила Афанасьева. Кроме того, мать военного Ольга Афанасьева также подтвердила эту информацию в комментариях на своей Facebok-странице .

Фотограф и юрист из Симферополя Геннадий Афанасьев в 2014 году выступил против российской оккупации Крыма, после чего был задержан в Симферополе сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке терактов. Вместе с Афанасьевым оккупанты задержали по этому делу также других людей. Международные правозащитные организации назвали пленников Кремля политзаключенными.

После освобождения из российского заключения Геннадий Афанасьев был автором издания "Крым.Реалии" в 2016-2018 годах, а после начала полномасштабного вторжения РФ пошел на фронт.