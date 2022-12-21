На фронте погиб пленник Кремля крымский активист Геннадий Афанасьев, защищавший Украину с оружием в руках
Активист из Симферополя, заключенный Кремлем в 2014 году по делу "крымских террористов", Геннадий Афанасьев погиб в Луганской области, защищая Украину с оружием в руках
Об этом сообщил заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода" .
"Афанасьев Геннадий Сергеевич, позывной "Тор". Погиб в Луганской области под Белогоровкой", - сказал Чийгоз.
Нардеп уточнил, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады.
Информацию о гибели Афанасьева подтвердила его жена Людмила Афанасьева. Кроме того, мать военного Ольга Афанасьева также подтвердила эту информацию в комментариях на своей Facebok-странице .
Фотограф и юрист из Симферополя Геннадий Афанасьев в 2014 году выступил против российской оккупации Крыма, после чего был задержан в Симферополе сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке терактов. Вместе с Афанасьевым оккупанты задержали по этому делу также других людей. Международные правозащитные организации назвали пленников Кремля политзаключенными.
После освобождения из российского заключения Геннадий Афанасьев был автором издания "Крым.Реалии" в 2016-2018 годах, а после начала полномасштабного вторжения РФ пошел на фронт.
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