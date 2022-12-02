Об этом сообщил в фейсбуке правозащитник и волонтер Ярослав Гришин.

Воин погиб, попав под плотный огонь артиллерии и авиационно-бомбовый налет врага.

Присяжнюк начинал службу в органах СБУ, затем выиграл конкурс и работал в центральном аппарате ГБР. Однако после 24 февраля, взяв отпуск в ГБР, уничтожал диверсантов как доброволец.

Впоследствии мужчина мобилизовался в ГУР и пошел воевать на фронт.

"Артем был мощным оперативником, имел награды, настоящим энерджайзером, душой коллектива. Профессионально занимался боксом и боевым самбо, выигрывал соревнования. Сменил престижную работу, должность в Киеве на фронт", - написал Гришин.

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