На фронте погиб майор ГБР Артем Присяжнюк
Майор Государственного бюро расследований Артем Присяжнюк погиб на фронте во время выполнения боевого задания
Об этом сообщил в фейсбуке правозащитник и волонтер Ярослав Гришин.
Воин погиб, попав под плотный огонь артиллерии и авиационно-бомбовый налет врага.
Присяжнюк начинал службу в органах СБУ, затем выиграл конкурс и работал в центральном аппарате ГБР. Однако после 24 февраля, взяв отпуск в ГБР, уничтожал диверсантов как доброволец.
Впоследствии мужчина мобилизовался в ГУР и пошел воевать на фронт.
"Артем был мощным оперативником, имел награды, настоящим энерджайзером, душой коллектива. Профессионально занимался боксом и боевым самбо, выигрывал соревнования. Сменил престижную работу, должность в Киеве на фронт", - написал Гришин.
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