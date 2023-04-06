Об этом сообщили в пресс-службе Киевской оперы.

Мастеру было всего 40 лет. До начала полномасштабной войны Старовичский был дирижером, режиссером и музыкантом.

"Еще одна невосполнимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а позже - дирижером-постановщиком оперы Г,Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода на украинский оперы Дж. Россини "Брачный вексель", - говорится в сообщении.

Музыкант с первых дней полномасштабного вторжения служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу на Харьковщине и Донетчине.

Справка

Константин Старовичский родился 30 октября 1982 года в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины. Поставил на сцене Киевской оперы комическую оперу Гаэтано Доницетти "Рита", принесшую четыре номинации на театральную премию "Киевская пектораль 2016".

У него осталась дочь Ева, жена Снежана и мама.