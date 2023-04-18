На фронте погиб бывший нардеп Олег Барна

Информацию о гибели Барны для ICTV подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По предварительным данным, Олег Барна погиб вчера, 17 апреля, за день до дня рождения. Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет.

Обстоятельств гибели пока не сообщают.

Между тем лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отметил: брат Олега Барны Степан, также воюющий на фронте, говорит, что бригада пока гибель Олега не подтверждает, и тела никто не видел.

"Так давайте ждать и верить в лучшее, в то, что Олег жив. Боже, помоги!" – добавил Порошенко.

На странице Олега Барны выражают соболезнования его друзья, коллеги и побратимы. В частности, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко рассказала, что несколько недель назад виделась с братом погибшего, Степаном Барной, который также воюет на фронте. По его словам. Олег Барна воевал под Угледаром.

"Майдановец, добровольцем ушел на фронт в 2014 году, затем "перерыв" в ВР, где он отчаянно отстаивал правду, как он ее понимал. Альтруист, он был большим ребенком, очень искренним в своей любви и ненависти. Очень любил родителей, жену, детей, брата, друзей. И Украину! Больше всего", – написала она.

Народный депутат Владимир Арьев написал: "Олег Барна был острым. Его поступки были спонтанными, политически, как для народного депутата, невыверенными, однако искренними. Он мог послать журналиста 1+1 и ему хамил сам Зеленский, тогда еще не президент. Но он был патриотом. Был… Это звучит так необычно жутко".

Олег Барна родом из села Нагирянка в Тернопольской области. Народный депутат Украины 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. Общественно-политический деятель, правозащитник, педагог, военнослужащий, сержант Вооруженных сил Украины.

Был участником Евромайдана в Чертковском районе Тернопольской области и в Киеве. Получил ранение в голову и выбитое правое плечо в результате противостояний 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.

В июле 2014 года добровольцем ушел в ВСУ, в зону АТО, был бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командиром минометного расчета (псевдо Дядя Олег).

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году ушел на фронт добровольцем.