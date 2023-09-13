На фронте погиб брат футболиста "Шахтера"

Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Шахтера".

Сергей Ризнык, которому было 34 года, погиб, защищая Украину в войне с российским агрессором. Он получил ранения в результате минно-взрывной травмы.

"Шахтер" выражает соболезнования и слова поддержки Дмитрию, всем родным и близким погибшего героя. Вечная память и уважение Сергею Ризныку. Героям слава!", - говорится в заявлении "Шахтера".