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Война с Россией: хроника
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На фронте погиб брат футболиста "Шахтера"

13 сентября, 2023 среда
01:30
Война с Россией

На войне погиб Сергей Ризнык, брат вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка

Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Шахтера".

Сергей Ризнык, которому было 34 года, погиб, защищая Украину в войне с российским агрессором. Он получил ранения в результате минно-взрывной травмы.

"Шахтер" выражает соболезнования и слова поддержки Дмитрию, всем родным и близким погибшего героя. Вечная память и уважение Сергею Ризныку. Героям слава!", - говорится в заявлении "Шахтера".

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