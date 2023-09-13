На фронте погиб брат футболиста "Шахтера"
На войне погиб Сергей Ризнык, брат вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка
Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Шахтера".
Сергей Ризнык, которому было 34 года, погиб, защищая Украину в войне с российским агрессором. Он получил ранения в результате минно-взрывной травмы.
"Шахтер" выражает соболезнования и слова поддержки Дмитрию, всем родным и близким погибшего героя. Вечная память и уважение Сергею Ризныку. Героям слава!", - говорится в заявлении "Шахтера".
- 16 августа главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что на фронте погиб брат одного из футболистов киевского клуба
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