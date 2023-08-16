На фронте погиб брат футболиста "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

О ком идет речь – не разглашается.

"Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа поездом, автобусом, самолетом, один наш игрок отпросил домой похоронить погибшего на войне брата. Семья, двое детей, остались – без отца. Это очень сложно", - заявил Мирча Луческу на пресс-конференции, посвященной матчу "Динамо" - "Арис".

Румынский специалист отмечает, что футболисты работают с двойной энергией ради украинцев, которые сейчас воюют.

"Да, мы понимаем, что многие украинцы гибнут на фронте, но защитники следят за футболом, за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе есть боль, потеря. Сложно настраивать игроков в таких условиях", - сказал Луческу.