На фронте погиб брат футболиста "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что на фронте погиб брат одного из футболистов киевского клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
О ком идет речь – не разглашается.
"Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа поездом, автобусом, самолетом, один наш игрок отпросил домой похоронить погибшего на войне брата. Семья, двое детей, остались – без отца. Это очень сложно", - заявил Мирча Луческу на пресс-конференции, посвященной матчу "Динамо" - "Арис".
Румынский специалист отмечает, что футболисты работают с двойной энергией ради украинцев, которые сейчас воюют.
"Да, мы понимаем, что многие украинцы гибнут на фронте, но защитники следят за футболом, за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе есть боль, потеря. Сложно настраивать игроков в таких условиях", - сказал Луческу.
- 10 августа на матче "Арис" - "Динамо" фаны греческого клуба разместили унизительный баннер о героях "Азова".
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