На фронте погиб активист "Евросолидарности" из Луганской области Андрей Жидков
На фронте погиб активист "Европейской Солидарности" из Луганщины, ученый, кандидат технических наук Андрей Жидков
Об этом сообщила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в facebook .
"Еще одна очень тяжелая потеря нашей команды. В боях за Украину погиб наш коллега и друг из Луганщины Андрей Жидков. У него всегда были твердые проукраинские взгляды. В мирной жизни Андрей был ученым, у него была активная гражданская позиция и смелость ее отстаивать", – написала Геращенко.
"Десяти раз мы вместе с Марией Ионовой и Андреем посещали прифронтовые территории, пересекались на сотнях мероприятий, бывали в Станице и Сватовом, Лисичанске, высаживали деревья в Северодонецке и помогали местному детскому дому. Он безгранично любил родной край", - вспоминает народный депутат.
"С началом полномасштабного вторжения Андрей пошел в армию. Искренне верил в европейское будущее Украины и боролся за освобождение Луганщины. Болит его смерть очень… Вечная память, дорогой наш коллега!", – пишет Ирина Геращенко.
"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семье Андрея Жидкова.
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