На фронте погиб активист "Евросолидарности" из Луганской области Андрей Жидков

Об этом сообщила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в facebook .

"Еще одна очень тяжелая потеря нашей команды. В боях за Украину погиб наш коллега и друг из Луганщины Андрей Жидков. У него всегда были твердые проукраинские взгляды. В мирной жизни Андрей был ученым, у него была активная гражданская позиция и смелость ее отстаивать", – написала Геращенко.

"Десяти раз мы вместе с Марией Ионовой и Андреем посещали прифронтовые территории, пересекались на сотнях мероприятий, бывали в Станице и Сватовом, Лисичанске, высаживали деревья в Северодонецке и помогали местному детскому дому. Он безгранично любил родной край", - вспоминает народный депутат.

"С началом полномасштабного вторжения Андрей пошел в армию. Искренне верил в европейское будущее Украины и боролся за освобождение Луганщины. Болит его смерть очень… Вечная память, дорогой наш коллега!", – пишет Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семье Андрея Жидкова.

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