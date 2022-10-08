На фронте погиб 30-летний воин из Кропивницкого
30 сентября 2022 года, защищая Украину от российских оккупантов, погиб Олейник Дмитрий Петрович
Об этом Соколовский сельсовет сообщил в facebook в субботу, 8 октября.
"И снова страшная и невосполнимая потеря... 30 сентября 2022 года, защищая Украину от врага, погиб наш земляк, Олийник Дмитрий Петрович", - говорится в сообщении.
Справка
Дмитрий Петрович родился 23 января 1992 в с. Соколовское.
После окончания в Соколовской общеобразовательной школе учился в профессионально-техническом училище №8 в г. Кропивницком, получил специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях города Кропивницкий.
С 2014 проходил службу в зоне проведения АТО.
- 5 октября стало известно, что в российско-украинской войне погиб воин с Закарпатья, командир мотопехотного отделения 128-й горно-штурмовой бригады Виктор Болехан.
- Также освобождая Донбасс от оккупантов, погиб наводчик аэромобильного батальона из Тернопольщины Дмитрий Тимошенко.
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