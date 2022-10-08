На фронте погиб 30-летний воин из Кропивницкого

Об этом Соколовский сельсовет сообщил в facebook в субботу, 8 октября.

"И снова страшная и невосполнимая потеря... 30 сентября 2022 года, защищая Украину от врага, погиб наш земляк, Олийник Дмитрий Петрович", - говорится в сообщении.

Справка

Дмитрий Петрович родился 23 января 1992 в с. Соколовское.

После окончания в Соколовской общеобразовательной школе учился в профессионально-техническом училище №8 в г. Кропивницком, получил специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях города Кропивницкий.

С 2014 проходил службу в зоне проведения АТО.