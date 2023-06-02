На фронте погиб 22-летний футболист, покинувший Польшу ради защиты Украины
Бывший футболист польской "Венгжчанки" Николай Жидков погиб на фронте, защищая Украину от российских террористов
Об этом польский клуб сообщил на своей странице в Facebook.
Осенью прошлого года 22-летний Николай Жидков покинул "Венгжчанку" и Польшу, вернулся в Украину и встал на защиту Украины от российского агрессора.
"Мики" был очень красивым, вежливым и порядочным парнем. Не было человека, который бы его знал и не испытывал ему симпатии. Когда он вышел на поле, он до последнего вздоха боролся, чтобы дать своей команде победу, а когда шел к борьбе за свободу страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – пожертвовал собственной жизнью. Мы будем скучать по тебе, Друг. Но мы никогда тебя не забудем", – говорится в официальном заявлении польского клуба.
"Венгжчанка" – клуб 7 лиги Польши. За эту команду Николай Жидков выступал в 2020-2022 годах.
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