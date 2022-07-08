На фронте под Донецком погиб борец греко-римского стиля

Об этом сообщает народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Игорь Пастух был мастером спорта.

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе одно время. Отчаяние, грусть, и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой", - написал Беленюк.

В мае в боях с оккупантами погиб боксер, двукратный чемпион Украины Олег Прудкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb