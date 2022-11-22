На фронте нет воды, связи, отопления, нужны генераторы, буржуйки, тёплая одежда и детали для авто, - военнослужащий ТрО
Самые большие потребности для украинских военных на фронте – генераторы, буржуйки, теплая одежда и комплектующие к автомобилям
Об этом в студии Еспресо рассказал военнослужащий 103 бригады сил ТРО ВСУ Виктор Бищук.
"Не все подразделения ВСУ обеспечены зимней формой - частично выдает государство, частично закрывают волонтеры, частично - местные администрации или советы за свои средства сшили и передали подразделениям. Это постоянный процесс. Армия - это около 700 тыс. человек и обеспечить ее формой соответствующего образца и в соответствии с государственными требованиями – это, наверное, длительный процесс", – отметил он.
По его словам, есть большой запрос на средства обогрева, в первую очередь генераторы.
"Там, где ВСУ в Донецкой и Харьковской областях - нет света от слова вообще. Ты приезжаешь на территорию, где нет и не было электричества примерно несколько месяцев. Нет связи, нет воды, нет отопления. Ты возвращаешься в ХІХ век. Поэтому генераторы, буржуйки, теплая одежда и комплектующие к автомобилям", - добавил Бищук.
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Он рассказал, что одним из факторов, коренным образом изменивших характер войны, стали изменения в законодательство, которые в первые месяцы позволили ввозить подержанные внедорожники из Европы.
"Теперь у нас на 5-10 военнослужащих есть по крайней мере один автомобиль. Это позволяет очень гибко подходить к маневрам, передвижению. Мы можем уже гораздо более динамично передвигаться, быстрее наступать - это тоже меняет характер войны", - подытожил военный.
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