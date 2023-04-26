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На фронте не хватает эвакуационной техники, простаивающей в гражданских городах, - волонтер Корчинская

26 апреля, 2023 среда
09:42
Война с Россией

В гражданских городах простаивает большое количество эвакуационной техники, в то время как в ней нуждаются на фронте. Эти джипы оборудованы специализированными средствами, однако они находятся в гаражах общин на случай необходимости эвакуировать гражданское население

Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская в эфире Эспрессо.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла большое количество высокопроходного санитарного транспорта, который может эвакуировать раненого бойца. Для спасения такого воина волонтеры используют не предназначенный для этого транспорт.

"В Украине уже практично невозможно купить эти джипы. Мы переоборудоваем, вставляем туда ноши и таким образом все же выполняем эту функцию. Мы добиваемся месяцами, чтобы командование Медицинских сил ту технику, которая поступает как гуманитарная, предоставляли в первую очередь войскам, а не оставляли ее себе", - сообщила волонтер.

Оксана Корчинская рассказала, что большое количество эвакуационной техники простаивает в мирных городах – логистические центры распределяют ее между гражданскими. Профессиональные внедорожники находятся в гаражах, и общины не передают их своим бригадам на линии фронта.

"Это удивительная ситуация, потому что экстренная медицина пользуется реанимобилями. Мы не понимаем, зачем в гаражах экстренной медицины такое количество джипов", - отметила Корчинская.

  • Командование Медицинских сил ВСУ не поддерживает прогрессивные приказы Минздрава, не предоставляет своевременно проходную технику на фронт и в мирных госпиталях держит джипы от партнеров
    Об этом в эфире Эспрессо заявила общественный деятель и волонтер стабилизационного пункта для раненых Оксана Корчинская.

Медицина
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