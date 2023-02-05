Об этом ссылаясь на мониторинг соцсетей в воскресенье, 5 февраля 2023 года, сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"3 февраля на Донбассе минуснули российского комбрига 14 бригады Сергея Полякова", - отметил он.

Сергей Юрьевич Поляков имел звание гвардии полковника.

Его бригада подчиняется российской военной спецслужбе ГРУ.

Место постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края РФ.

Перед нападением на Украину рядовые и офицеры бригады воевали в Чечне и Сирии.