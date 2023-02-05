На фронте ликвидирован командир российской бригады Поляков, - журналист Казанский
В боевых действиях против Украины уничтожен командир 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения вооруженных сил РФ Сергей Поляков
Об этом ссылаясь на мониторинг соцсетей в воскресенье, 5 февраля 2023 года, сообщил украинский журналист Денис Казанский.
"3 февраля на Донбассе минуснули российского комбрига 14 бригады Сергея Полякова", - отметил он.
Сергей Юрьевич Поляков имел звание гвардии полковника.
Его бригада подчиняется российской военной спецслужбе ГРУ.
Место постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края РФ.
Перед нападением на Украину рядовые и офицеры бригады воевали в Чечне и Сирии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное