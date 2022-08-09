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Главная война с Россией На фронте ежедневно погибают 30-50 украинских военных, - Подоляк

На фронте ежедневно погибают 30-50 украинских военных, - Подоляк

9 августа, 2022 вторник
09:40
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ежедневно теряет 30-50 военных на фронте

Об этом Подоляк сказал в интервью bbc .

По его словам, потери ВСУ уменьшились в 2,5-3 раза по сравнению с началом июня, когда ежедневно гибли 100-200 защитников Украины.

"Цифры где-то уменьшились в 2,5 - 3 раза от той цифры. Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но опять же нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ", - сказал Подоляк.

Он добавил, что потери удалось снизить благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня.

"Тогда был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта.

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Украина
военные силы Украины
HIMARS
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