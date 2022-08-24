На фронте День Независимости чувствуется всем сердцем, - боец ТрО Фирсов
Боец ТрО Егор Фирсов рассказал, что для военных на фронте День Независимости воспринимается больше как духовный праздник
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне злые, поскольку мы празднуем свою независимость, которой не должно было быть по замыслу врага. Полгода назад они хотели за три дня захватить всю страну и парадом пройти по Крещатику в Киеве. Парад проходил, но есть разница. Сейчас на Крещатике стоит сожженная российская техника. Поэтому большинство россиян и преступное руководство России беснуются", – объяснил Фирсов.
Боец ТрО рассказал, что на фронте День Независимости ощущается совсем иначе.
"Я хочу сказать, что никогда не чувствовал День Независимости всем сердцем так, как это чувствуется на фронте. Никогда в моей жизни не происходило подобного. Ни один праздник не ощущается так, как День Независимости. Военные его празднуют без каких-либо алкогольных напитков, потому что для нас это духовный праздник. Поскольку никто не будет отдавать жизнь за другой какой-то праздник. Однако за страну, за то, чтобы она была независима, большинство людей, а особенно военные, готовы отдавать и отдают свою жизнь", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное