На фронте День Независимости чувствуется всем сердцем, - боец ТрО Фирсов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне злые, поскольку мы празднуем свою независимость, которой не должно было быть по замыслу врага. Полгода назад они хотели за три дня захватить всю страну и парадом пройти по Крещатику в Киеве. Парад проходил, но есть разница. Сейчас на Крещатике стоит сожженная российская техника. Поэтому большинство россиян и преступное руководство России беснуются", – объяснил Фирсов.

Боец ТрО рассказал, что на фронте День Независимости ощущается совсем иначе.

"Я хочу сказать, что никогда не чувствовал День Независимости всем сердцем так, как это чувствуется на фронте. Никогда в моей жизни не происходило подобного. Ни один праздник не ощущается так, как День Независимости. Военные его празднуют без каких-либо алкогольных напитков, потому что для нас это духовный праздник. Поскольку никто не будет отдавать жизнь за другой какой-то праздник. Однако за страну, за то, чтобы она была независима, большинство людей, а особенно военные, готовы отдавать и отдают свою жизнь", - добавил он.



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