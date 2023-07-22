На фронте был ликвидирован российский пропагандист Журавлев
В российских СМИ заявили о смерти военкорра Ростислава Журавлева, якобы попавшего под украинский обстрел на фронте
Об этом сообщает РИА Новости.
Обстрел якобы произошел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожском направлении, где под огонь попала группа журналистов.
В пропагандистских СМИ отмечают, что ранение получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Кроме этого, по предварительным данным, вместе с ним пострадал и журналист "Известий".
- 19 июля российские пропагандисты сообщили, что ВСУ ликвидировали комбрига Дениса Иванова с позывным "Ташкент" - его называли "любимцем Скабеевой".
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