На фронт отправили первый вертолет, приобретенный за средства UNITED24
Вертолет Ми-2АМ-1, который приобрели за средства UNITED24, отправили на передовую спасать жизнь украинским военным
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2АМ-1. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая", - говорится в сообщении.
Вертолет может перевозить двух тяжелораненых пациентов и трех медиков или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км со скорости до 200 км/ч.
"Спасибо всем, кто помогает ВСУ, присоединиться вы можете через приложение "Дия" или на сайте ", - добавляют в пресс-службе.
- На собранные через платформу UNITED24 средства Украина приобрела первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн.
- Министерство здравоохранения Украины на собранные через UNITED24 средства приобрело 24 операционных стола для общей хирургии. Операционные столы закупили для медучреждений Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ривненской, Харьковской областей, а также военных госпиталей.
- К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн.
- Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.
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