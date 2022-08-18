Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2АМ-1. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая", - говорится в сообщении.

Вертолет может перевозить двух тяжелораненых пациентов и трех медиков или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км со скорости до 200 км/ч.

"Спасибо всем, кто помогает ВСУ, присоединиться вы можете через приложение "Дия" или на сайте ", - добавляют в пресс-службе.

На собранные через платформу UNITED24 средства Украина приобрела первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн.

Министерство здравоохранения Украины на собранные через UNITED24 средства приобрело 24 операционных стола для общей хирургии. Операционные столы закупили для медучреждений Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ривненской, Харьковской областей, а также военных госпиталей.

К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн.

Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.

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