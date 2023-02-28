На фронт нужен тепловизор!
Помните, как Путин говорил о бригаде "Эдельвейс"? Это ночной и дневной ужас для кремлевского деда
Ведущие телеканала Еспресо Анна-Ева Мельник и Александр Ващук призывают присоединиться к сбору на тепловизор 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" (Бахмутское направление).
Цель: 80 000 грн.
Каждый, кто забросит в банку 200 гривен и больше, примет участие в розыгрыше футболки FC Minaj с автографами футболистов (Того самого "Миная").
Розыгрыш 5 марта:
Реквизиты:
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5375411203083501
PayPal : [email protected]
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