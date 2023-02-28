На фронт нужен тепловизор!

Ведущие телеканала Еспресо Анна-Ева Мельник и Александр Ващук призывают присоединиться к сбору на тепловизор 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" (Бахмутское направление).

Цель: 80 000 грн.

Каждый, кто забросит в банку 200 гривен и больше, примет участие в розыгрыше футболки FC Minaj с автографами футболистов (Того самого "Миная").

Розыгрыш 5 марта:



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