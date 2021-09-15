На Франковщине выявили 58 случаев штамма коронавируса Delta

Об этом сообщил Ивано-Франковский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава на своей странице в Facebook со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Руслана Савчука.

"На сегодня в области зафиксировано 58 случаев COVID-19 штамма " Дельта ". Этот штамм заразнее, чем другие штаммы, и чаще приводит к госпитализации", - сказал Савчук.

Он отметил, что большинство случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта" фиксируют среди невакцинированных людей.

Савчук отметил, что на Прикарпатье по сравнению с прошлой неделей наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на 34%. Так, больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковском, Коломыйском и Косовском районах. Как известно, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 135 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер, 42 - выздоровели. Одну дозу прививки от коронавируса получили более 144 000 человек, более 111 000 - полностью вакцинированы. Напомним, в течение суток 14 сентября было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 (в том числе 531 ребенок и 95 медработников), 93 человека умерли, 1858 пациентов выздоровели.

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