На Франковщине выявили 58 случаев штамма коронавируса Delta
В Ивано-Франковской области зафиксировали 58 случаев коронавируса штамма Delta
Об этом сообщил Ивано-Франковский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава на своей странице в Facebook со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Руслана Савчука.
"На сегодня в области зафиксировано 58 случаев COVID-19 штамма " Дельта ". Этот штамм заразнее, чем другие штаммы, и чаще приводит к госпитализации", - сказал Савчук.
Он отметил, что большинство случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта" фиксируют среди невакцинированных людей.
Так, больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковском, Коломыйском и Косовском районах.
Как известно, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 135 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер, 42 - выздоровели. Одну дозу прививки от коронавируса получили более 144 000 человек, более 111 000 - полностью вакцинированы.
- Напомним, в течение суток 14 сентября было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 (в том числе 531 ребенок и 95 медработников), 93 человека умерли, 1858 пациентов выздоровели.
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