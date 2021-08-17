На Франковщине во время свадьбы отравились 11 человек, из них трое - дети
В Ивано-Франковской области 11 человек попали в больницу после свадьбы с гастроэнтеритом
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
С 13 по 16 августа в городской больнице Яремче и Ивано-Франковской областной инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит попало 11 человек.
Среди них - трое детей.
Все они 11 августа праздновали свадьбу в селе Поляница.
В ГСЧС отметили, что проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
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