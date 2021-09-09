На Франковщине от COVID-вакцинации отказались 32% педагогов
В Ивано-Франковской области от прививки против коронавируса отказались 12274 педагогов
Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в комментарии РБК-Украина .
Так, в Ивано-Франковской вакцинировали от коронавируса 10332 работника сферы образования, составляет 28% от общего их количества.
В учреждениях дошкольного образования привито работников:
- 80% - 19 учреждений;
- 79-60% - 39 учреждений;
- 59-30% - 84 учреждения;
- 29% - 241 заведение.
В свою очередь, в учреждениях общего среднего образования привито работников:
- 80% - 23 учреждения;
- 79-60% - 31 заведение;
- 59-30% - 182 учреждения;
- 29% - 316 заведений.
В ОГА подчеркнули, что от вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Однако планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).
- Напомним, Марцинкив планировал обязать всех работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковская вакцинироваться или будут увольнения.
- Впоследствии, увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека , заявила омбудсмен Людмила Денисова.
- Впоследствии, Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.66
Покупка 26.66Продажа 26.89
-
EUR
Покупка 31.43Продажа 31.81
- Актуальное
- Важное