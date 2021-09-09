На Франковщине от COVID-вакцинации отказались 32% педагогов

Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в комментарии РБК-Украина .

Так, в Ивано-Франковской вакцинировали от коронавируса 10332 работника сферы образования, составляет 28% от общего их количества.

В учреждениях дошкольного образования привито работников:

80% - 19 учреждений; 79-60% - 39 учреждений; 59-30% - 84 учреждения; 29% - 241 заведение.

В свою очередь, в учреждениях общего среднего образования привито работников:

80% - 23 учреждения; 79-60% - 31 заведение; 59-30% - 182 учреждения; 29% - 316 заведений.

В ОГА подчеркнули, что от вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Однако планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).

Напомним, Марцинкив планировал обязать всех работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковская вакцинироваться или будут увольнения.

Впоследствии, увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека , заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Впоследствии, Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

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