На Франковщине оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в официальном телеграмм-канале.

Отмечается, что фиксировались удары по объектам критической инфраструктуры в области.

"Больше информации впоследствии. Жители Ивано-Франковской области, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов", - призвала Онищук.

Она также добавила, что запрещено распространять фото, видео и предположения о ударах, чтобы не помогать врагу.

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