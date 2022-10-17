"На фото - мой дом": украинский телеведущий Гордеев показал, как в его дом попал дрон
Телеведущий Егор Гордеев сообщил, что его квартира в доме, в который утром 17 октября попал дрон-камикадзе
Соответствующее сообщение Егор Гордеев распространил в Instagram.
Телеведущий утреннего шоу Егор Гордеев отметил, что живет в доме, который утром 17 октября был поражен дроном-камикадзе, запущенным россиянами.
"Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм", – написал Гордеев.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.
- Мэр Киева уточнил, что среди погибших - беременная женщина на 6 месяце.
- Еще в 12:25 Тимошенко сообщал о двух погибших в результате вражеской атаки дронами по столице.
- В 11:32 городской глава Киева Виталий Кличко сообщит об одной погибшей женщине.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области. В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".
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