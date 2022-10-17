Соответствующее сообщение Егор Гордеев распространил в Instagram.

Телеведущий утреннего шоу Егор Гордеев отметил, что живет в доме, который утром 17 октября был поражен дроном-камикадзе, запущенным россиянами.

"Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм", – написал Гордеев.

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