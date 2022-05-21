На форуме в Давосе будет работать Украинский дом. Будут выступать чиновники, бизнесмены, Олег Сенцов и Тимоти Снайдер
В рамках ежегодного Всемирного экономического форума, который состоится на следующей неделе в швейцарском Давосе, в специально обустроенном Украинском доме будут выступать известные люди из Украины и мира. Часть выступлений будет в виртуальном формате
Об этом говорится на официальной странице Украинского дома в Давосе.
Украинский дом в Давосе будет открыт для посетителей с 12:00 понедельника, 23 мая, до 22:00 среды, 25 мая в центре города по адресу: Променад, 63.
Помещение бесплатно предоставила община Давоса.
"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская будут ключевыми спикерами Украинского дома в Давосе. К первой паре страны присоединятся члены правительства и мировые политики, гражданские активисты и международные экономисты, ведущие предприниматели, журналисты и сторонники свободной Украины", - отмечается в сообщении.
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К ним присоединятся украинские члены правительства Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба, руководители Нафтогаза Юрий Витренко и Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Также ожидаются выступления кинорежиссера, писателя, бывшего политзаключенного Кремля, а ныне участника войны с Россией Олега Сенцова и американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера.
"В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы Украину услышали на мировой арене и организуем в Украинском доме важный и своевременный диалог, целью которого будет дальнейшее объединение и координация мероприятий международного сообщества", - заявила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Алекса Чопивская.
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