На форуме в Давосе будет работать Украинский дом. Будут выступать чиновники, бизнесмены, Олег Сенцов и Тимоти Снайдер

Об этом говорится на официальной странице Украинского дома в Давосе.

Украинский дом в Давосе будет открыт для посетителей с 12:00 понедельника, 23 мая, до 22:00 среды, 25 мая в центре города по адресу: Променад, 63.

Помещение бесплатно предоставила община Давоса.

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская будут ключевыми спикерами Украинского дома в Давосе. К первой паре страны присоединятся члены правительства и мировые политики, гражданские активисты и международные экономисты, ведущие предприниматели, журналисты и сторонники свободной Украины", - отмечается в сообщении.

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К ним присоединятся украинские члены правительства Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба, руководители Нафтогаза Юрий Витренко и Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Также ожидаются выступления кинорежиссера, писателя, бывшего политзаключенного Кремля, а ныне участника войны с Россией Олега Сенцова и американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера.

"В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы Украину услышали на мировой арене и организуем в Украинском доме важный и своевременный диалог, целью которого будет дальнейшее объединение и координация мероприятий международного сообщества", - заявила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Алекса Чопивская.

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