На форуме идей и решений “Re:Open Zakarpattia”-2021 будут говорить о мультикультурности и сплоченности страны
5 ноября в Закарпатье начался II форум идей и решений “Re:Open Zakarpattia”, который в этом году имеет особый фокус на тему развития мультикультурных фронтиров Украины, социальной сплоченности, интеграции и противодействия дезинформации
В течение двух дней форум объединит в откровенных и профессиональных дискуссиях тех, кто принимает решения и влияет на процесс на локальном, региональном, национальном и центральноевропейском уровнях.
За два дня форума состоится около 10 панельных дискуссий, динамических выступлений и презентаций на следующие тематики: Западные мультикультурные фронтиры Украины: что они могут, в чем нуждаются и почему они важны для сплоченности страны и ее интеграции в евроатлантический Запад; Закарпатье как новый дом: личные истории; что ждет регионы Украины после децентрализации? Как обеспечить развитие и сплоченность; межэтнические отношения в Украине: как обеспечить доверие и взаимопонимание; как противодействовать дезинформации и разжиганию вражды и другие.
“Мы остаемся верны первоначальной идее нашего проекта, которая заключается не просто в продвижении региона или страны, а в осмыслении и переосмыслении тем, проблем, вызовов, ресурсов, инициировании полноценного дискурса и публичного диалога, коллективного мозгового штурма. Именно так, по нашему убеждению, выстраивается доверие, сплоченность и готовность к спонтанному и долговременному взаимодействию ради развития, – говорит директор Института Центральноевропейской Стратегии Дмитрий Тужанский. – Мы фокусируемся на Закарпатье как уникальном мультикультурном украинском фронтыре в географическом центре Европы, который позволяет строить ценностные, логистические, культурные и другие мосты сотрудничества и понимания практически в любом направлении. В то же время, мы не ограничиваемся исключительно одним регионом, а пытаемся искать точки соприкосновения и пересечения с другими украинскими мультикультурными фронтирами, как Буковина и Бессарабия, тесно связывающие Украину с ее настоящим цивилизационным домом – свободной общей Европой”.
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