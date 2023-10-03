На Форум Via Carpatia приедут писатели с фронта

Кое-кто из участников прибудет в Прикарпатье прямо с фронта.

Среди участников встречи "Слово в войне" на Via Carpatia 2023 - военные писатели и волонтеры - Александр Лысак, Елена Лотоцкая, Екатерина Флекман, Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, Валерия Борщевская, Владимир Скоростецкий, Андрей Лотоцкий, Виктор Янкевич, Елена "Ласточка" , Рустам Дмитрук, Андрей Гуменюк, Ольга Донецкая, Олег Бородай, Оксана Весна, Илья Титко и другие.

В программе – творческие встречи, авторские чтения, презентации книг, мастер-классы, выступления бардов. Все события "Слова в войне" будут проходить на площади перед Ивано-Франковским национальными м драмтеатром им. Ивана Франко. Кроме того, запланирована отдельная детская программа – она сосредоточится в фойе Драмтеатра.

Подробную программу Литературно-художественной встречи "Слово в войне" можно найти здесь :

"Человечеству нужны герои, человечество должно за кого-то держаться, - говорит куратор "Слова в войне" Татьяна Пилипец, директор Львовской библиотеки имени Романа Иваничука, соучредитель Форума военных писателей и литературно-художественного фестиваля "Кальмиюс". - Среди ужаса войны украинцы нашли шанс держаться своих Героев. Нам больше не нужны ни импортированные, ни придуманные персонажи. Именно военные авторы – проводники к пониманию понятия героизации. Они являются героями, а своими произведениями декодируют нам это понятие. За ними следует простая и величественная сущность украинского Воина. Для тех, кто ангажирован в теме войны, но лишен возможности более тесной коммуникации, события образца встречи "Слово в войне" - это не только о "фронтовой" литературе, а об ощущении неразрывной связи между украинцем и читателем … В конце концов, это точка, где должно размыться понятие "мы и они".

"Военная литература сегодняшней Украины - это кевлар, отрефлексированное пиксельное настоящее, зеркало наших суток, - рассказывает Александр Лысак, автор-воин, офицер 54-й ОМБр им. Гетьмана Мазепы. - Украина сейчас воюет, борясь за элементарное, Богом данное право на свободу, независимость. В литературе законсервированы в слове наша воля к победе, наша боль от потерь, и конечно, неугасимая вера в победу. Все эти рефлексии имеют сейчас огромную ценность.Ибо это то, что есть сейчас. контекста, лишенного шароварства, салоидства и удобных для агрессивного, обезумевшего соседа штампов и архетипов по отношению к нам".

Шестой Художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia пройдет под лозунгом "Будущее традиции: украинское в глобальном мире".

В рамках Via Carpatia 2023 будет проведено шесть панельных дискуссий: "На перекрестке. Судьба традиции в глобализированном мире", "Выйти из тени. Позиционирование Украины в мире", "Эмиграция и солидарность. и волонтерства. Роль традиции в модернизации", "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания" и "Церковь между традицией и будущим".

Среди спикеров – Виталий Портников, Иосиф Зисельс, Николай Княжицкий, Мирослава Барчук, Анжелика Рудницкая, Ростислав Держипольский, Ольга Сало, Эльмира Аблялимова, Татьяна Пилипец, Владимир Вятрович, Богдан Тихолоз, Виталий Гайдукевич, Марина Сингаевская, Леонид Финберг, Антон Борковский и другие.

Все дискуссии можно будет смотреть в прямом эфире телеканала "Еспресо".

Традиционно во время Via Carpatia состоится вручение премии имени выдающегося друга Украины, польского философа и летописца Гуцульщины Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Форум Via Carpatia 2023 проходит при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Литературно-художественную встречу "Слово в войне" поддержал Украинский институт книги. При этом содержание событий не является официальной позицией УКФ и УИК.

Via Carpatia 2023: https://viacarpatia.org/2023/

Инициатор Форума – Николай Княжицкий/

Генеральный телепартнер - канал "Еспресо", генеральный радиопартнер - "FM Галичина".