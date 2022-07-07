Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Из первых попыток формирования ударной группировки к более или менее сформированным, способным вести боевые действия подразделений пройдет по меньшей мере 3-4 недели. Эти показатели были также указаны в выводах Главного управления разведки Минобороны", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что появление признаков формирования ударных группировок врага на территории Беларуси изменит характер нашей обороны.

Если мы заметим формирование группировок на территории Беларуси, это изменит характер нашей обороны. Хотя мы все равно держим несколько бригад на белорусском направлении, которые готовы сдерживать наступление врага. Следует также учесть те ограничения, которые накладывает сложность территории Беларуси для наступления. Хотя неоднократно шла речь и о том, что это может быть фейковой угрозой с целью удержания части войск ВСУ на границе с Беларусью", - отметил Сергей Згурец.

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6 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ровенском направлениях .

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