На фоне запретов: TikTok запускает интернет-магазины в США

Об этом информирует Reuters .

Несмотря на запрет штата Монтана на использование приложения и ограничения в городах, в частности в Нью-Йорке, по использованию TikTok на государственных устройствах, компания позволяет пользователям в США делать онлайн-покупки с помощью различных функций. Сообщается, что таким образом платформа пытается подражать успеху азиатских платформ Shein и PDD Holdings.

В настоящее время более 150 миллионов пользователей в Штатах могут смотреть видео и прямые трансляции со ссылками на продажу товаров в своей ленте, поскольку приложение предоставляет брендам и продавцам инструменты для создания контента, который можно приобрести. К новым функциям относится вкладка магазина, где компании могут демонстрировать свои продукты, и оплата прямо в TikTok.

Социальная сеть сообщила, что также объединила свой сервис покупок с разными сторонними платформами, такими как Shopify, Salesforce и Zendesk. Онлайн-рынок TikTok также доступен в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Британия.

Что известно о запрете для TikTok

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

В августе, ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил соцсеть на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения.

21 августа стало известно, что правительство Сомали запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве.