На фоне "все более угрожающего поведения со стороны России": Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине

Об этом сообщает SkyNews .



Этот пакет будет включать как летальную, так и нелетальную помощь, например, оборонительное оружие.



Джонсон добавил, что министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Британии Надин Доррис отправила запрос в медиарегулятор Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию на вещание телеканала RT.

Напомним, 10 февраля прибыла британская помощь для сил территориальной обороны прибывшая в Украину. Военное имущество и снаряжение были доставлены для Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.