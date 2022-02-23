На фоне "все более угрожающего поведения со стороны России": Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи
Об этом сообщает SkyNews .
Этот пакет будет включать как летальную, так и нелетальную помощь, например, оборонительное оружие.
Джонсон добавил, что министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Британии Надин Доррис отправила запрос в медиарегулятор Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию на вещание телеканала RT.
- Напомним, 10 февраля прибыла британская помощь для сил территориальной обороны прибывшая в Украину. Военное имущество и снаряжение были доставлены для Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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