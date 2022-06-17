На фоне войны в Украине в мире выросла поддержка беженцев, - опрос
Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, мир стал более участлив по отношению к беженцам. Результаты интервью свидетельствуют о том, что война в Украине повысила открытость общества к людям, спасающимся от войны или притеснений
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что около 78% людей в 28 странах считают, что убегающие от конфликта или преследования должны иметь возможность найти убежище в другой стране. В 2021 году так считали 70% людей.
Меньше людей считают, что границы должны быть полностью закрыты для беженцев. 36% согласились с этим утверждением. 50% выражали такое решение годом ранее. Добавляют, что это может быть связано с тем, что люди теперь меньше волнуются из-за пандемии коронавируса.
В исследовании Ipsos об отношении к беженцам было опрошено 20 505 человек из 28 стран, включая Австралию, Аргентину, Китай, Францию, Великобританию, Польшу, Швецию, Турцию и США.
"Начиная с прошлого года отношение стало более благоприятным в большинстве исследуемых стран, что свидетельствует о том, что украинский кризис повысил открытость общественности к беженцам и изменил некоторые беспокойства, вызванные пандемией", – говорится в сообщении IPSOS.
В отчете Организации Объединенных Наций указывается, что около 89,3 миллиона человек были принудительно перемещены по всему миру в результате преследований, конфликтов, злоупотреблений и насилия в конце 2021 года. С тех пор еще миллионы людей уехали из Украины или были перемещены в пределах границ.
- 16 июня глава Агентства ООН по делам беженцев заявил , что кризис с продовольственной безопасностью в результате войны в Украине заставит больше людей покинуть свои дома в более бедных странах, а это приведет к еще большему уровню глобального перемещения.
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