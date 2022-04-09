На фоне войны в Украине: Италия планирует подписать соглашение с Алжиром по увеличению поставок газа, - Reuters
Премьер-министр Италии Марио Драги 11 апреля планирует посетить Алжир, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В агкнтстве отмечают, что Италия расширяет использование альтернативных источников газа после вторжения России в Украину.
Страна получает около 40% импорта газа из России и пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.
Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн. кубометров, но сейчас транспортируется менее 60 млн.
В прошлом году итальянский импорт вырос на 76% до 21,2 млрд кубометров – 29% от общего объема потоков. Рим заявил, что надеется получить еще 9 млрд кубометров газа из Алжира.
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