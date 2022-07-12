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Главная Новости На фоне войны в Украине и нефтяного кризиса в США подумывают разморозить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, - Reuters

На фоне войны в Украине и нефтяного кризиса в США подумывают разморозить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, - Reuters

12 июля, 2022 вторник
05:58
Новости Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что любое решение будет в значительной степени зависеть от того, считается ли, что Эр-Рияд сделал достаточно для поиска политического урегулирования йеменского конфликта.

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи только оборонного оружия на нескольких встречах в Эр-Рияде и Вашингтоне в последние месяцы.

По словам двух источников, внутренние обсуждения в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, решения не ожидается. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "сейчас ничего не обсуждается, чтобы снять этот запрет".

Reuters пишет, что подход Байдена к Саудовской Аравии смягчился после вторжения России в Украину, что побудило Штаты и другие западные страны обратиться к Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.

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