Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что любое решение будет в значительной степени зависеть от того, считается ли, что Эр-Рияд сделал достаточно для поиска политического урегулирования йеменского конфликта.

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи только оборонного оружия на нескольких встречах в Эр-Рияде и Вашингтоне в последние месяцы.

По словам двух источников, внутренние обсуждения в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, решения не ожидается. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "сейчас ничего не обсуждается, чтобы снять этот запрет".

Reuters пишет, что подход Байдена к Саудовской Аравии смягчился после вторжения России в Украину, что побудило Штаты и другие западные страны обратиться к Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.

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